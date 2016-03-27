افتتاح فعاليات خيمة الإسعافات الأولية بتمريض سوهاج

افتتح د. نبيل نور الدين رئيس جامعه سوهاج و اللواء احمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج فعاليات خيمة الإسعافات الأولية والتي تنظمها كليه التمريض للعام الخامس على التوالي، وذلك اليوم الأحد الموافق 27 من مارس الحالي ويستمر لمده يومان.

وقال رئيس الجامعة في كلمته أن هذا النشاط يأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه كليه الآداب هذا العام ، و يهدف إلى تقديم خدمات تثقيفية وتعليمية وصحية لطلاب الجامعة عن العديد من الأمراض وكيفيه التعامل معها بالإضافة إلى تدريبهم على الطرق السليمة للإسعافات الأولية لمختلف الحالات الطارئة.

وأكدت د. سامية السعيد عميدة الكلية أن الخيمة تستقبل يوميا أكثر من 500 طالب وطالبه ويقوم طلاب كليه التمريض بتدريب وشرح طرق الإسعافات الأولية لطلاب الجامعة والتي تشمل العديد من الحالات ومنها كيفيه التعامل مع حالات الكسور , الجروح ، الحروق ، ضربات الشمس ، الغرق ، الإنعاش القلبي ،الصرع ، و قياس العلامات الحيوية كالضغط ، السكر، النبض ، الحرارة ، التنفس ، وكذلك حالات التسمم ولدغات الحشرات .