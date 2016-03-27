لاعب نيجيريا: أردت أن يمنح هدفي النصر الأول لسياسيا.. ولكني أثق في الفوز بالإسكندرية

قال إيتيبو أوجينيكارو لاعب منتخب نيجيريا إنه أراد أن يمنح هدفه في شباك مصر مدربه سامسون سياسيا فوزه الأول في فترته الثانية كمدرب للنسور الخضر.

وسجل أوجينيكارو – الذي سجل هدفين في شباك منتخب مصر الأوليمبي في كأس الأمم تحت 23 عاما – هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال إيتيبو لموقع (كومبليت سبورتس نيجيريا): "أردت أن يمنح هدفي الفوز الأول للمدرب سياسيا في عودته للمنتخب".

وأضاف لاعب واري وولفز النيجيري "أنا واثق أننا سنفوز في الإسكندرية، المجموعة أصبحت أصعب ولكني واثق من التأهل".

وعقب انسحاب تشاد من التصفيات، وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي، فقد تقلص عدد المجموعة السابعة إلى 3 منتخبات هم مصر - نيجيريا - تنزانيا، يعني إلغاء نتائج كل المباريات مع الفريق المنسحب وعدم أحقية تأهل المركز الثاني من المجموعة كأحسن ثواني.

وواصل "كان من المهم أن نفوز على مصر، حصلنا فقط على تعادل لسوء الحظ".

وأتم "النتيجة تضايقنا، نعلم أننا نستطيع أن نلعب كرة قدم أفضل من تلك التي لعبناها في كادونا".

ويتقابل الفراعنة مع النسور الخضر في برج العرب يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة، في ظل تصدر مصر للمجموعة بـ4 نقاط تليها نيجيريا بنقطتين.