6 أطعمة تحميك من التهابات البشرة

إذا كنت تعانين من التهابات البشرة باستمرار، عليك التفكير أولًا في حماية بشرتك من خلال تناول أطعمة طبيعية صحية تفيد في حماية البشرة وتجديد خلاياها. فالطرق الطبيعية دائماً ما تكون أفضل من المنتجات الكيميائية، ولاسيما إن تعلق الأمر بأمور الجلد الحساسة كاحمرار البشرة والتهابها.

إليك "سيدتي" أفضل الأطعمة التي تحميك من الالتهابات:

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1. زيت الزيتون: فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الالتهابات. لذا، احرصي على إضافة زيت الزيتون إلى مختلف الأطباق؛ كما يمكنك استخدام زيت الزيتون الدافئ موضعيّاً على الأماكن المصابة وتدليكها، فذلك يقلل من الالتهابات سريعاً.

2. الزنجبيل: يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات. تناولي شاي الزنجبيل مرتين يوميّاً على الأقل؛ كما يمكنك تدليك المنطقة المصابة بالتهابات بزيت الزنجبيل عدة مرات يوميّاً.

3. الكركم: هو مضاد للأكسدة، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه فعال للحد من التهابات البشرة. واظبي على شرب كوب من شاي الكركم مرتين يوميّاً، مع عمل عجينة من مسحوق الكركم وزيت السمسم ووضعها على أماكن الالتهابات للتقليل منها في الحال.

4. الثوم: يحتوي على الكبريت الذي يساعد على التخلص من الالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات أيضاً؛ لذا عليك تناول فصين من الثوم على الأقل يوميّاً واستخدامه في الطبخ باستمرار. كما يمكنك فرك أماكن الالتهاب بفصوص الثوم للحد من الالتهاب.

5. سمك السلمون: هو من الأسماك الغنية بالأوميغا 3 والأحماض الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الذي يساعد على تقليل الالتهاب؛ لذا احرصي على تناول السلمون وبدائله كالسردين باستمرار.

6. البطاطا الحلوة: غنية بفيتامينات C و E والكاروتينات ألفا وبيتا كاروتين التي تساعد على تقليل الألم والالتهاب في الجسم.

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