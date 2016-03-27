6 مشاكل لا تشعر بها إلا الشقراوات

تتميز المرأة الخليجية دائماً بملامحها الجذابة وشعرها الأسود الطويل ذي التموجات الخفيفة، بينما تتميز الأخريات من فتيات البلاد الغربية بالشعر الأشقر الذي دائماً ما يكون ناعماً وحريرياً.

وعلى الرغم من أن الشعر الأسود له جاذبية خاصة، إلا أن فتيات الخليج يرغبن بالحصول على الشعر الأشقر رغبة في التغيير والتجديد.

وإيماناً من "سيِّدتي نت" بضرورة نقل الصورة كاملة إلى المرأة العربية، يقدم لك بعض مشاكل الشقراوات لتفكري بها ملياً قبل تغيير لون شعرك إلى اللون الأشقر:

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1.مادة الكلورين "الكلور" المتواجدة في ماء المسابح ستجعل شعرك يظهر أخضر اللون، لذا اهتمي بارتداء القبعة المطاطية بعد حصولك على الشعر الأشقر للحفاظ عليه.

2.بعد عملية تلوين شعرك ستحتاجين إلى بعض الشامبوهات الخاصة لضمان عدم تحول شعرك إلى اللون الأصفر الفاتح مع تكرار غسله، والتي قد تكون مكلفة.

3.لون حاجبيك الأسود سيكون مختلفاً كلياً عن لون شعرك، وعلى جانب آخر سيكون من الغريب تلوينهما باللون الأشقر.

4.إذا كان شعرك طويلاً وقمت بتلوينه فقد تظهرين أصغر سناً وهو أمر رائع، ولكنه سيكون غير مناسب للسيدات فوق الأربعين؛ لأنهن سيظهرن أقل جدية.

5.جذور شعرك ستكون مزعجة جداً عندما تبدأ في الظهور، كما أن إعادة تلوين الجذور باستمرار ستكون مكلفة ومؤذية للشعر.

6.عليك أن تهتمي بتنظيف شعرك باستمرار، فاللون الأشقر تظهر عليه آثار الأتربة العالقة في الجو على الفور.

لذلك عليك التأني قبل اتخاذ قرار الحصول على الشعر الأشقر، فهذه المشاكل وغيرها الكثير قد تتعبك بعد تلوين شعرك، ولكن حينها سيكون من الصعب عليك العودة إلى لون شعرك الأسود الجذاب مرة أخرى.

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