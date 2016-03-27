تحليل في الجول - كمونة: منتخب نيجيريا ليس سهلا.. وأفضل صبري رحيل في الإسكندرية

"أحيي هيكتور كوبر على مشاركة حمادة طلبة أساسيا فهو أنقذنا، ولكن صبري رحيل أفضل مباراة الإسكندرية".. هذا ما يؤمن به سمير كمونة المدافع الدولي السابق والمدير الفني الحالي لغزل المحلة.

مصر تعادلت مع نيجيريا 1-1 في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ويمتلك الفراعنة فرصة حسم التأهل بشكل كبير من الإسكندرية يوم الثلاثاء.

ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عن رأيهم في أداء الفراعنة في المباراة الأولى، وما يحتاجه الفريق قبل مواجهة برج العرب.

وقال كمونة لـFilGoal.com: "منتخب نيجيريا ليس فريقا سهلا، ويكفي الفارق في عدد المحترفين بيننا. ولكن نتيجة المباراة الأولى سهلت علينا الأمور نسبيا".

وتابع "علينا أن نلعب بنفس الأداء والروح في مباراة برج العرب، حتى نضمن تحقيق نتيجة إيجابية تقربنا أكثر من التأهل".

واستدرك "اختلف مع من يقلل من شأن نيجيريا، فهو من أقوى منتخبات القارة حاليا وليس معنى غيابه عن كأس الأمم الإفريقية أنه فريق غير جيد. هم يمتلكون هجوما مرعبا".

كمونة أضاف "قدمنا الشوط الأول بشكل جيد، وعابنا (التوهان) في بعض أوقات المباراة، ولكن في النهاية أحرز محمد صلاح هدفا يدرس بمساعدة رمضان صبحي".

وأكمل "ولذلك اعتقد أننا قادرون على حسم مباراة الثلاثاء لو حافظنا على تركيزنا بشكل كامل".

طلبة ورحيل

وانتقل نجم الأهلي السابق للحديث عن تألق حمادة طلبة مع منتخب مصر في المباراة الأولى.

وبدأ حديثه "أوجه كل التحية لكوبر على اختيار حمادة طلبة ليلعب أساسيا، فهو لاعب مجتهد ويجيد في أي مركز ولعب أمام نيجيريا برجولة وأنقذ هدفا لو كان دخل مرمانا لأصبحت الأمور أصعب علينا".

ثم أضاف "التفاهم والتجانس أيضا ظهر بين رامي ربيعة وأحمد حجازي في مباراة نيجيريا، وأوقفوا الكثير من الهجمات الخطرة".

لكن مدافع كايزرسلاوترن السابق تابع "بالنسبة لي، أرى أن الدفع بصبري رحيل في مباراة الثلاثاء سيكون أفضل، لأن نيجيريا تعاني من ضعف الجناحين والعمق الدفاعي".

وأوضح "صبري رحيل يجيد الانطلاقات، واعتقد أنه سيساعدنا على خلق مزيد من الفرص".

كما أشاد كمونة بما قدمه محمد صلاح جناح روما في المباراة خاصة أنه كان قريبا من تسجيل هدف الفوز قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

كمونة قال: "محمد صلاح يقدم كل ما عليه مع منتخب مصر، ويكفي أنه حتى أخر لحظات المباراة ظل محافظا على لياقته وكاد يحرز هدف الفوز".

وأتم مدرب المحلة "أطالب الإعلام بالوقوف بجانب منتخبنا، فالمباراة المقبلة مصيرية وعليهم دعم اللاعبين معنويا".

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