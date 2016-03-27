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وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية الثانية عشر للرماية

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وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية الثانية عشر للرماية وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية الثانية عشر للرماية

وزير الرياضة

المراسل: عمر جمال

افتتح مساء اليوم، الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة البطولة العربية الثانية عشر للرماية التى تستضيفها على ميادين نادى الرماية بالهرم و الصيد فرع السادس من أكتوبر .

وشهد حفل الافتتاح الذي اقيم فى أحد فنادق الهرم الكبرى ،حضور دعيج العتيبى رئيس الاتحاد العربى للرماية واللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين الأفريقى والمصرى والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربى للرماية ،بحضور كافة الوفود العربية المشاركة ونخبة من نجوم الرياضة والسياسة والفن والإعلام.

وعبر الدكتور خالد عبد العزيز عن سعادته باستضافة الاهرامات حفل الافتتاح مشيدا بالفرق العربية المشاركة في البطولة وثقتة في قوة منافسات البطولة نظرا للمستويات التي يقدمها فرسان الدول العربية في البطولات العالمية، مطلقا شارة بدء البطولة العربيه والتي تنتهي في الرابع من شهر ابريل المقبل.

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