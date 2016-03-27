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“أمن الدولة العليا” تجدد حبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة

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“أمن الدولة العليا” تجدد حبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة “أمن الدولة العليا” تجدد حبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة

أرشيفية

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بحبس الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف، “15 عاماً” 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 502 لسنة 2014 حضر أمن الدولة ، واتهامه بحيازة قنبله.

كشفت تحريات مباحث الأمن الوطني في القضية ، أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة، وأن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد تورطه في العديد من عمليات العنف، مشيراً إلى أن المتهم يواجه تهم حيازة متفجرات “قنبلة”، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها تنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

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