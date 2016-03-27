اعمل لنفسك "ملف طبى" من أول كشف.. واعرف مكوناته

الملف الطبى يحتوى على كل ما يشير إلى حالتك الصحية منذ الميلاد، وإعداد مثل هذا الملف مهم جدا، خاصة فى الدول النامية.

وفى السياق أوضح الدكتور محمد عيسى - استشارى أمراض الباطنة - أن هذا الملف له أهمية كبيرة لا يعيها الكثيرون، فهو كالحافظة التى تحفظ بداخلها كل شىء عن الحالة الصحية للمريض، ولأن النسيان وارد فيصبح الملف ذاكرة طبية متنقلة له، تساعد أطباءه فى التعرف على تاريخه المرضى دون جهد، وعلى وصف العلاج والدواء المناسب للحالة التى يعانيها فى أى مرحلة أو سن، دون أن يكون هناك تضارب بينها وبين أدوية أو أمراض مزمنة يعانيها وهو ما قد يضر بصحته.

وحدد الدكتور محمد مجموعة من المرضى يجب عليهم البدء فى تكوين هذا الملف وهم:

>-كل من عانى أو يعانى مرض مزمن.>-كل من عانى من مرض وشفى منه.>-كل من أجرى جراحة.>-كل من عانى عدوى قديمة خطيرة.>-كل من يتعاطى دواء بشكل مستمر.

ونصح استشارى الباطنة بضرورة أن يحتوى كل ملف على أهم الأوراق والتحاليل والأشعة الخاصة بالمريض منذ ولادته حيث تحضره له الأم، وحتى يشب ويصبح قادرا على استكماله.

وأكد الدكتور محمد ضرورة أن يطالب المريض كل مستشفى أو مركز طبى أو حتى عيادة خاصة أو معمل تحاليل أو مستشفى حكومى بالحصول على نسخة من فحوصاته وتحاليله أو تطعيماته وأشعته، وألا يفرط فى هذا الحق مهما كانت الحالة لا تستدعى.

ومن أهم محتويات الملف الملف الطبى:

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>•التحاليل الطبية بكل أشكالها وتطوراتها وتصنيفها وفق النوع.>•التطعيمات التى تعاطاها الشخص منذ ولادته.>•العدوى بالأمراض كالجدرى والحصبة وعمر الإصابة.>•الأشعة التى خضع إليها فى حياته بكاملها.>•كل الأمراض المزمنة التى عانى منها، ومنحنيات تطور المرض بالزيادة أو النقصان والأدوية وتطورها.>•فصيلة الدم، وفصائل دم أفراد الأسرة.>•الأمراض الوراثية العضوية والنفسية فى العائلة.>•العمليات الجراحية التى خضع لها المريض مما كانت بسيطة.>•إذا كان تعرض للخياطة من قبل.>•إذا كان يعانى من مرض فى الدم.>•اختبارات الذكاء.>•اختبارات كثافة العظام.>•اختبارات مرحلة البلوغ إذا ما كانت أجريت له لتأخر البلوغ.>•الحمل والولادة ومرات تكرارهم للفتيات.>•مرات الإجهاض إن وجدت.>•الإصابة بأورام والشفاء منها وطبيعة العلاج الذى تلقاه.>•إذا كان يعانى حساسية معينة تجاه أطعمة أو أدوية أو مواد.>•غير ذلك من الأوراق والمحتويات، التى تساعد أى طبيب فى اختيار العلاج المناسب لحالتك، والعرض الجديد الذى تشكو منه، والمشكلة التى تعانيها دون تضارب.

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