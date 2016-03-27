افتتاح المهرجان الكشفى الـ32 لجوالى كليات جامعة المنيا

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، المهرجان الكشفى الثانى والثلاثين لجوالى كليات الجامعة بالمخيم الدائم للجوالة والخدمة العامة داخل الجامعة، والذى توقف تنظيمه منذ عام 2010 ليعود لاستكمال فعالياته هذا العام تحت شعار "فى حب مصر اتجمعنا".

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد السيد سهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وعمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب ومسئولى التواصل الطلابى بالكليات.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، بأنه تم مشاركة 12 كلية من كليات الجامعة للمنافسة حول سبعة أنشطة مختلفة، ضمت النشاط الكشفى والدينى والثقافى والفنى والمعارض ومجال القيم والاتجاهات السلوكية والكرنفال والخدمة العامة مؤكداً علي ضرورة تشجيع الطلاب علي المشاركة في الأنشطة الطلابية بجانب التفوق العلمي لاكتشاف الجانب الإبداعي للطلاب وتنمية مواهبهم .

وأضاف أبو المجد أن كل كلية شاركت بإقامة مخيمات فرعية داخل المخيم الدائم للجوالة والخدمة العامة علي مساحة 8 ×12م ضمت النماذج الكشفية والنادي الخلوي ودولاب الملابسي والخيم الكشفية.

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