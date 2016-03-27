شقيق الشهيد معون مباحث الخانكة: زملاء أخى أثلجوا صدورنا بضبط "الدكش"

قال جورج إبراهيم شقيق النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث مركز شرطة الخانكة، الذى استشهد على يد " الدكش"، بعدما نجحت مباحث القليوبية من القبض عليه: "زملاء شقيقى أثلجوا صدورنا بضبط الدكش".

وأكد شقيق الشهيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": شقيقى نال االشهادة وشرف لنا أن يكون مقتله دفاعا عن الوطن، وكان موته سببا فى القضاء على أخطر بؤرة إجرامية فى القليوبية، بشكر ربنا وزملاءه على إعادة حق شقيقى الشهيد.

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