أبطال Game of Thrones يدعمون اللاجئين بطريقة مبتكرة

أعلن أبطال مسلسل Game of Thrones انهم قرروا دعم اللاجئين حول العالم بطريقة مبتكرة، وذلك بعقد مسابقة بين عشاق المسلسل يذهب ربحها لدعم مؤسسة IRC المعنية بدعم اللاجئين.

ويذهب كل تبرع بقيمته 10 دولارات أو أكثر إلى المؤسسة، وذلك على أمل أن يحصل الفائز على الوعود التي قدمها له أبطال مسلسل، بالإضافة إلى حضور افتتاح المسلسل بصحبة أبطال العمل.

وقال نيكولاج كوستير Nikolaj Coster الذي يؤدي دور Jaime Lannister عن الوعود : "لا نستطيع أن نعدك بأنك ستكون أول معجب في العالم يشاهد لقطات من الموسم السادس، ومعرفة الكثير من الإجابات التي انتظرها جمهور المسلسل طويلاً، لا نستطيع أن نعدك أن تكاليف سفرك والإقامة في الفندق سنتكفل بها، لا نستطيع أن نعدك أنك ستمتطي ذئب بري أو أي ذئب، لا نستطيع أن نعدك أنك ستحصل على صور رائعة مع فريق العمل، لا نستطيع أن نعدك أنها ستصل لها بواسطة غراب، لا نستطيع أن نعدك أنك ستحصل على وقت ممتع في حفل ما بعد الافتتاح، لا نستطيع أن نعدك أن أي شخص سيحمل سيف مشتعل، جربنا ذلك في مرات سابقة ولم تجر الأمور على ما يرام".

وختم كايج الإعلان قائلاً: "نستطيع أن نعدك بالتنانين، لأنها حقيقية".