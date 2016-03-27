الأطباء ينصحون فاطمة الصفي بالراحة التامة 10 أيام

فوجئ جمهور الفنانة المتألقة فاطمة الصفي ، بتداول صورة وتظهر عليها إصابات متفرقة ، وللوهلة الأولى كان الأمر يبدو انه مشهد تمثيلي ، بيد أن الحقيقة كانت عكس ذلك .

إذ تعرضت الفنانة فاطمة الصفي لإصابات شديدة في عينيها إلى جانب رضوض مختلفة في الوجه، مما أدى إلى تجمد الدم في رأسها، فضلاً عن حدوث بعض الانتفاخات في جفنيها.

الصفي طمأنت جمهورها ومحبيها، مؤكدة أن حالتها الصحية لا تستدعي القلق، ومبينة أنها تشعر بتحسن كبير، لاسيما بعد ما خضعت للفحوصات الطبية، حيث أجريت لها أشعة الرنين المغناطيسي، وكانت النتائج مطمئنة.

"عن أسباب الإصابة، قطعت الصفي الطريق على كل المشككين بالأمر، قائلة" أثناء وجودي داخل المنزل، "سقطت على وجهي، حيث كانت الأرض مبللة، ولم أنتبه لذلك.

وتكمل "الحمد لله على كل حال حيث كانت الحادثة بسيطة ولم تؤدي الى أضرار أكثر من ذلك و حاليا أتلقى العلاج و أمرني الطبيب بالراحة لمدة 10 أيام حتى أتعافى بشكل كامل".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي