نيجيريا تخسر حارسها أمام مصر

يغيب كارل إيكيمي حارس منتخب نيجيريا عن مواجهة مصر يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ولعب حارس وولفرهامبتون أساسيا في تعادل نيجيريا مع الفراعنة 1-1 يوم الجمعة في الجولة الثالثة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد النيجيري لكرة القدم أن إيكيمي يعاني من آلام في المعدة حرمته من المشاركة في التدريبات منذ المباراة الأولى ضد مصر.

وقلل سامسون سياسيا المدير الفني للنسور من تأثير غياب حارسه عن مواجهة مصر.

وقال مدرب نيجيريا "بالتأكيد، سنفتقد كارل ولكن الشيء الجيد هو أننا نمتلك بدائل في كل مركز، والحارسان البديلان قادران على مساعدتنا في مهمتنا في الإسكندرية".

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