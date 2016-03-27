تقرير في الجول - 5 علامات لن تتغير لمصر من انسحاب تشاد.. ' باسم مرسي وكوبر '

نعم انسحبت تشاد من مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا. ولكن يوجد 5 علامات تحققت من فوز الفراعنة 5-1 أمام تشاد ولن تتغير.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تلقى خطابا رسميا من اتحاد تشاد يفيد بانسحابه من التصفيات المؤهلة بشكل رسمي.

وجاء الانسحاب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلدة تشاد. (طالع التفاصيل)

مصر فازت على تشاد بخماسية مقابل هدف في ملعب الأخير بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى الجابون 2017.

وعلى الرغم من إلغاء نتيجة المباراة في التصفيات وكذلك الأهداف. إلا أن المباراة لن يتم إلغاء نتيجتها وأحداثها في الاتحاد الدولي والإفريقي. (في التاريخ بشكل عام). وهو ما تأكد منه FilGoal.com.

شاهد أهداف خماسية مصر ضد تشاد

واقعة مشابهة

في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2010. حدثت واقعة مشابهة لانسحاب تشاد.

جيبوتي واجهت الصومال في المرحلة الأولى من التصفيات والتي تقام بنظام الذهاب والإياب. مباراة الذهاب انتهت بفوز جيبوتي 1-0 بهدف ياسين حسين.

إلا أن الصومال انسحبت من لقاء الإياب.

وعلى الرغم من انسحاب الصومال إلا أنه وحتى اللحظة، فوز جيبوتي موثق في الاتحاد الدولي رغم إلغاء المباراة.

وكذلك مسجل هدف ياسين حسين ضمن قائمة أهداف التصفيات.

وهذا ما سيحدث في حالة مصر وتشاد. فعلى الرغم من إلغاء نتيجة المباراة والأهداف في نظام التصفيات إلا أنها لن تلغى بشكل كامل وستبقى أحداثها ونتائجها مسجلة في الاتحاديين الدولي والإفريقي.

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علامات لن تتغير

(1) باسم مرسي سجل ثلاثية في شباك تشاد. هي الأولى له في مسيرته مع منتخب مصر.

وسيبقى "هاتريك" باسم مرسي مُسجل باسمه على الرغم من إلغاء نتيجة المباراة.

هاتريك هو الأول له بقميص المنتخب ووصل به إلى الهدف السادس خلال 4 مباريات. (شاهد الهدف)

وكان هداف الزمالك قد سجل أول هاتريك بشكل عام في شباك النصر بالدوري المصري الذي تُوج به فريقه النسخة الماضية.

(2) بفوز مصر 5-1 على تشاد حقق هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب أكبر نتيجة له مع المنتخبات. وستبقى كذلك.

قاد كوبر منتخب جورجيا في الفترة من أغسطس 2008 لكن تمت إقالته سريعا لعدم فوزه في أي مباراة.

وكانت أخر مباراة فاز فيها كوبر كمدرب بخماسية منذ 10 سنوات وتحديدا مع مايوركا في الدوري الإسباني وانتصر 5-2 في الليجا موسم 2005-2006.

وفي 2001 حقق الفوز مع فالنسيا 5-0 ضد ستورم جراز بدوري أبطال أوروبا في دور المجموعات.

(3) أمام تشاد، حقق منتخب مصر أول فوز رسمي بخمسة أهداف منذ الفوز على الجزائر 5-2 في تصفيات كأس العالم 2001. وسيبقى.

(4) مصر فازت مرة واحدة فقط في تاريخها خارج الأرض بخماسية. وكانت ضد كينيا 5-3 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1982.

ويعد الفوز على تشاد هو الأكبر في تاريخ مصر على ملعب المنافس.

(5) محمود عبد المنعم "كهربا" سجل أول هدف دولي له مع المنتخب الأول بهدفه في شباك تشاد. (شاهد الهدف)