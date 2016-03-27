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بان كى مون: المخيمات ليست بديلا عن ديار اللاجئين السوريين

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بان كى مون: المخيمات ليست بديلا عن ديار اللاجئين السوريين بان كى مون: المخيمات ليست بديلا عن ديار اللاجئين السوريين

>أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، أن المخيمات ليست بديلا عن ديار اللاجئين فى سوريا، و أن دعم اللاجئين ليس كافيا ويجب دعم المجتمعات التى تستضيفهم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار فى سوريا يعطى فرصة وزخما لاستئناف الحوار بين الأطراف السورية ووصول المساعدات إلى المحاصرين.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولى ببذل المزيد من الجهد من أجل إحياء العملية السياسية بين الفلسطينين والإسرائيليين.

- بان كى مون يزور مخيم الزعترى ويطالب بمزيد من الدعم للأردن
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