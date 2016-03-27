طالب يتهم أمين شرطة بالعمرانية بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بسرقة دراجته

اتهم طالب بمنطقة العمرانية، أمين شرطة باحتجازه وتعذيبه بعدما وجه له اتهاما بسرقة دراجته البخارية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وذكرت والدة الطالب أن نجلها "ماجد محمد" يدرس بأحد المعاهد بمنطقة شبرامنت، ويعمل أيضا بمغسلة سيارات بمنطقة الطالبية، وأثناء عمله وحديثه مع أحد الأشخاص سأله هذا الشخص على دراجة بخارية ملك أمين شرطة يدعى "نادر م" تعرضت للسرقة، فأجابه نجلها بأن الدراجة المسروقة يعتقد أنه شاهدها منذ عدة أيام يتم تنظيفها بالمغسلة، ما دفع الشخص الذى كان يتحدث مع ابنها إلى التوجه لأمين الشرطة وإخباره بأن ابنها يعلم الشخص الذى سرق دراجته البخارية المسروقة.

وأضافت والدة "ماجد" أن أمين الشرطة استعان بعدد من أصدقائه وأجبروا ابنها على استقلال سيارة ونقلوه إلى منزل أمين الشرطة، ثم قاموا بتعذيبه بواسطة شل حركته بالحبال، ثم الاعتداء عليه بالضرب بالشوم، وصعقه بالكهرباء فى محاولة لإجباره على الاعتراف بسرقة الدراجة.

وتابعت والدة "ماجد" حديثها قائلة إن أمين الشرطة استدرج أحد أصدقاء ماجد لشكه أنه اشترك فى السرقة ثم اعتدى عليه أيضا بالضرب بمشاركة أصدقائه، وعقب ذلك قام بنقل ابنها وصديقه إلى قسم شرطة العمرانية، وتحرير محضر ضده اتهمه فيه وصديقه بسرقة دراجة بخارية.

وقالت والدة "ماجد" إن نيابة العمرانية أمرت بإخلاء سبيل ابنها وصديقه لعدم ثبوت الاتهام ضدهما، وتأكيد تحريات المباحث أنهما لم يتورطا فى سرقة الدراجة البخارية، وعقب ذلك قامت بنقل ابنها إلى المستشفى لعلاجه من الإصابات التى لحقت به، وإجراء عملية جراحية له بمستشفى الهرم.

وفى ذات السياق تقدم شقيق "ماجد" ببلاغ إلى نيابة العمرانية حمل رقم 2205 لسنة 2016، اتهم فيه أمين الشرطة بتعذيب شقيقه، وذكر فى بلاغه أن أمين الشرطة "نادر م" احتجز شقيقه وعذبه بالضرب والكهرباء وأحدث إصابات جسيمة به فى إحدى المنازل الخاص به، وبعد ذلك قام بتلفيق قضية له لإخفاء ما قام به من اعتداء وتحرير محضر ضده، إلا أن النيابة أخلت سبيله.

فيما أكد أمين الشرطة "نادر م" أنه يعمل أمين شرطة بقسم الطالبية، إلا أن دائرة سكنه تابعة لقسم العمرانية، ومنذ ما يقرب من شهر تعرض لسرقة دراجته البخارية، وحرر محضر بالواقعة، ومنذ عدة أيام أثناء تواجده بمنزله فوجئ أن سكان الشارع الذى يقيم به تمكنوا من ضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة دراجة بخارية، واعتدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات جسيمة.

وأضاف أمين الشرطة لـ"اليوم السابع"، أنه تمكن من تخليص اللصين من يد الأهالى قبل الفتك بهما، وقام بتسليمهما لقسم شرطة العمرانية، وتبين أن أحدهما يدعى "ماجد محمد"، وعندما سأله على الدراجة البخارية المسروقة منه ذكر "ماجد" أن الدراجة يمكن استعادتها مقابل 500 جنيه، وأنها مخبأة بمنطقة الجزارين التابعة لدائرة قسم شرطة الجيزة.

وقال أمين الشرطة إنه قرر اتهام اللصين بسرقته فى المحضر الذى سيحرر ضدهما بقسم العمرانية، إلا أنه فوجىء بوالدة "ماجد" وشقيقه يطلبان منه التنازل عن تحرير المحضر، فطلب أمين الشرطة التوجه إلى منطقة الجزارين لإعادة الدراجة له، وعندما توجه للبحث عنها لم يعثر عليها بالمكان الذى حدده اللص، ما دفع أمين الشرطة لتحرير محضر اتهم فيه "ماجد" وصديقه بالسرقة.

ونفى أمين الشرطة احتجازه اللصين وتعذيبهما، مؤكدا أن سكان الشارع اللذين تمكنوا من ضبطهما أثناء محاولتهما سرقة دراجة بخارية اعتدوا عليهما بالضرب، مضيفا أن لديه عدد من الشهود الذين أكدوا صحة كلامه.

وأضاف أمين الشرطة أن نيابة العمرانية استمعت لأقواله عقب استدعائه، فى البلاغ المحرر ضده من شقيق "ماجد" ونفى فى التحقيقات ما نسب إليه.

>وأنهى أمين الشرطة حديثه قائلا إن "ماجد" وأسرته يحاولون استغلال موجة الهجوم على أمناء الشرطة التى شهدتها الفترة الأخيرة لضياع حقه.

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