ارتفاع عدد شهداء انفجار لغم من مخلفات الحرب بسفاجا لـ6 بعد وفاة مجند مصاب

لقى أحد المجندين المصابين جراء انفجار لغم أرضى بأحد المناطق العسكرية شمال مدينة سفاجا مصرعه اليوم، متأثرا بجراحه داخل مستشفى الغردقة العسكرى، ليرتفع عدد شهداء لغم مخلفات الحرب بسفاجا إلى 6 شهداء.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم تسليم جثمان الشهداء الـ 6 لذويهم، وهم أحمد حبيب على من محافظة الشرقية- عمر حامد أمين من محافظه أسوان مركز إدفو، و محمود عبدالفتاح محمود من محافظه قنا مركز قفط - أحمد السيد دياب من محافظه سوهاج - محمود جلال أحمد من محافظة أسوان بإدفو - حامد حسين عبده من محافظة القليوبية.

من جانب آخر أعلن مصدر طبى أنه مازال هناك 3 مجندين مصابين جراء انفجار اللغم، متواجدين داخل مستشفى الغردقة العسكرى يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة.

وكان لغم أرضى من مخلفات الحرب، انفجر صباح أمس السبت، بإحدى المناطق العسكرية الواقعة فى الطريق الرابط بين مدينة سفاجا -الغردقة ما أسفر عن استشهاد 6 مجندين وإصابة 3 آخرين، وأوضح مصدر أمنى أن المجندين كانوا يقومون بحفر إحدى الخنادق ضمن أحد التدريبات، وأثناء أعمال الحفر انفجر فيهم اللغم.

- نقل 5جثامين لجنود و7 مصابين فى انفجار لغم بسفاجا للمستشفى العسكرى بالغردقة

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