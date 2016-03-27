بالصور.. محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات بقصر الثقافة

كرم اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس اليوم الأحد، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة السويس بقصر الثقافة، فى الحفل الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور اللواء هشام أمين مساعد مدير الأمن والعميد محمد عبد المنعم ممثلا لقائد الجيش الثالث الميدانى ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد.

وضمت قائمة المكرمين كلا من، مديحة عبد الله حسن الأم المثالية الأولى، وخديجة محمد عيد الأم المثالية الثانية، وثناء غلاب محمود الام المثالية الثالثة، ونورة عبد العال الأم الاعتبارية، وكرم المحافظ أيضا على سيد على زايد الأب المثالى على مستوى السويس.

وتم تكريم 21 أما مثالية من الديوان العام لمحافظة السويس والأحياء والمشروعات، بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن وإخلاصهن فى العمل لسنوات طويلة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الحفل يأتى تقديرا وتكريما لدور الأم، التى قدمت تضحيات كثيرة فى العديد من المجالات بداية من النضال والكفاح، ورفضها ترك السويس أيام الحرب تقف جنبا إلى جنب زوجها، بالإضافة إلى دورها الكبير عى اعمال التمريض لعلاج المصابين فى الحروب، مؤكدا أن هذا التكريم جزء بسيط لرد الجميل لفضل الأم السويسية.

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