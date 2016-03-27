بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد استاد الجيش المصرى استعداد لمباراة مصر ونيجيريا

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية استاد الجيش المصري ببرج العرب لمتابعة الاستعدادات النهائية لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا المقامة الثلاثاء القادم، في إطار تصفيات التأهل لكأس الأمم الأفريقية .

وشدد المحافظ على جميع المسئولين عن تنظيم المباراة ضرورة أن يكون التأمين من خارج وداخل الاستاد على أعلى مستوى بصورة تليق بمكانة مصر، مؤكدا على تسهيل كافة إجراءات دخول الجماهير والزوار لتظهر المباراه بصورة مشرفة للمنتخب والجماهير المصرية .

من جهة أخرى، انتهت اللجنة المنظمة للمباراة من إعداد الترتيبات الخاصة بها ، حيث سيتم فتح الأبواب من الأول حتى الثامن وذلك لتفادي التكدس وإرهاق الجميع ، وسيتم دخول الجماهير من الأبواب حسب لون التذكرة مع الإشارة الموجودة على كل باب ، وتم تخصيص بوابة رقم 3 لدخول الجماهير النيجيرية ، بالإضافة إلى باب لكبار الزوار والإعلاميين والحكام ، وغير مسموح تماما بدخول الألعاب النارية والصواريخ وأي شئ قابل للاشتعال .

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