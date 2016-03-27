بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال الرصف والتطوير فى شارعى الجيش و23 يوليو

تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، أعمال الرصف والتطوير التى تتم بشارع الجيش وشارع 23 يوليو بحى السويس ومناطق عبور المشاة بالشارعين، بالإضافة إلى تفقد بالوعات صرف الأمطار.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير والرصف بالشارع أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أن أهمية فتح الشارع لتيسير حركة المرور للسيارات والتسهيل على المواطنين حركة التنقل بكل سهولة بعد معاناتهم شهور أثناء أعمال التطوير، ورافق المحافظ فى الجولة اللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس.

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