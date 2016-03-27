أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال الرصف والتطوير فى شارعى الجيش و23 يوليو

Google+ Print
بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال الرصف والتطوير فى شارعى الجيش و23 يوليو بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال الرصف والتطوير فى شارعى الجيش و23 يوليو
تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، أعمال الرصف والتطوير التى تتم بشارع الجيش وشارع 23 يوليو بحى السويس ومناطق عبور المشاة بالشارعين، بالإضافة إلى تفقد بالوعات صرف الأمطار.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير والرصف بالشارع أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أن أهمية فتح الشارع لتيسير حركة المرور للسيارات والتسهيل على المواطنين حركة التنقل بكل سهولة بعد معاناتهم شهور أثناء أعمال التطوير، ورافق المحافظ فى الجولة اللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس.

محافظ السويس يتفقد اعمال رصف وتطوير شارع الجيش (1)

محافظ السويس يتفقد اعمال رصف وتطوير شارع الجيش (2)

محافظ السويس يتفقد اعمال رصف وتطوير شارع الجيش (3)

محافظ السويس يتفقد اعمال رصف وتطوير شارع الجيش (4)

محافظ السويس يتفقد اعمال رصف وتطوير شارع الجيش (5)

محافظ السويس يتفقد اعمال رصف وتطوير شارع الجيش (6)


>- محافظ السويس يتفقد مدن الإسكان الاجتماعى للوقوف على الأعمال النهائية للمرافق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365