إحالة 3 من قيادات الإخوان بالفيوم للنيابة لتنفذ حكم بالمؤبد

أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 3 من قيادات جماعة الإخوان بالمحافظة إلى النيابة العامة؛ لتنفيذ حكم صادر ضدهم بالمؤبد فى قضية اقتحام وحرق نقطة الناصرية وسرقة سلاح ميرى.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حسام عبد اللطيف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط طلبة.ع.ط (33 سنة)، مسئول تنظيم جماعة الإخوان، وأحمد.ع.أ (40 سنة)، قيادى بجماعة الإخوان المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 11177 إدارى مركز الفيوم بتهمة اقتحام وحرق نقطة شرطة الناصرية وسرقة سلاح ميرى والتعدى على القوات داخل النقطة، والمحكوم عليه بالمؤبد 25 عامًا فى القضية المعاد قيدها برقم 46 لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية.

كما تم ضبط صلاح.ع.أ (40 سنة)، وذلك بناءًا على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11177 إدارى قسم الفيوم والمحكوم عليه بالمؤبد 25 عامًا، وتحرر عن ذلك المحاضر رقم 8، و11، و12 أحوال مركز الفيوم، وجار العرض على النيابة لتنفيذ الحكم بالحبس المؤبد.

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