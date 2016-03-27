القبض على عاطل بحوزته 3 بنادق آلية قبل بيعها فى قنا

تمكنت قوة أمنية من فرع البحث الجنائى بمركز نجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، والرائد عمرو الخطيب رئيس مباحث دشنا، من ضبط عاطل بحوزته 3 بنادق آلية.

وألقت قوة أمنية بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، ورئاسة النقيب هشام عمران، معاون مباحث دشنا، القبض على عبد الفتاح.م (60 عامًا)، بعد ورود معلومات عن قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، وعثر بحوزته على 3 بنادق آلية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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