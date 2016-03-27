3 مايو.. أولى جلسات إعادة محاكمة 150 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 3 مايو المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 150 إرهابيا أمام محكمة الجنايات، فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.

وتقرر أن تباشر إعادة محاكمة المتهمين، الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

- فى جلسة نظر طعون 149 متهما بـ"مذبحة كرداسة".. نيابة النقض توصى بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين بالقضية.. الدفاع يطالب بإعادة المحاكمة أمام "الجنايات".. والمحكمة تؤجل لـ 20 يناير

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>- 3 فبراير.. الحكم فى طعن 149 متهما بمذبحة قسم كرداسة