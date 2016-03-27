7 مايو.. أولى جلسات إعادة محاكمة 104 إخوانيين بـ"أحداث عنف منطقة الظاهر"

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 7 مايو المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التى شهدتها منطقة "الظاهر" فى شهر يوليو 2013 فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

وتقرر أن تباشر إعادة محاكمة المتهمين، الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

كانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين فى القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت فى شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، وبمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات فى أعقاب انتهاء العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانى وأملاك عامة.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين قيامهم بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة للمجنى عليهم جمال سيد مصطفى قاسم وآخرين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص (مسدسات وخرطوش وسيوف وسكاكين ومطاوى وسنج وغيرها)، والاعتداء على قوات الشرطة باستخدام القوة والعنف.

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