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بالصور.. ضبط 13 طن أعلاف فاسدة و2 طن أسماك زريعة مخالفة فى الدقهلية

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بالصور.. ضبط 13 طن أعلاف فاسدة و2 طن أسماك زريعة مخالفة فى الدقهلية بالصور.. ضبط 13 طن أعلاف فاسدة و2 طن أسماك زريعة مخالفة فى الدقهلية
تمكنت شرطة المسطحات المائية فى الدقهلية، من ضبط ثلاث سيارات تحمل زريعة سمكية بالمخالفة وأعلاف مخالفة للمواصفات.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير الأمن، إخطارا من العميد هشام السعداوى مدير إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة، بتحرير المحضر رقم 911 جنح مسطحات المطرية لسنة 2016 وأعيد قيده برقم 2932 جنح المطرية لسنة 2016 بعد ضبط المدعو أبو خضير أبو خضير محمد 52 سنة، ومقيم عزبة البلاسى مركز المنزلة بعد ضبط السيارة رقم دم ج 3861 نقل الدقهلية محملة بالزريعة السمكية المخالفة.

كما تم تحرير المحضر رقم 910 مسطحات وقيد برقم 2931 جنح المطرية ضد محمد على محمد إسماعيل، لضبط السيارة دى ط 2965 محملة بـ2 طن أعلاف مخالفة، كما تم تحرير المحضر رقم 909 جنح المسطحات المتهم محمد محمد كمال محمد 49 سنة عزبة هلال الجمالية لضبطه بحمولة 2 طن أعلاف مخالفة.

وحرر المحضر رقم 908 جنح المسطحات 2920 جنح المطرية ضد حمود منصور الصديق 39 سنة مقيم الكفر الجديد وسيارة رقم 150666 نقل الدقهلية بعد ضبطه محملة بـ9 ونصف طن رجيع مخالف، كما تم تحرير المحضر رقم 907 جنح المطرية بعد ضبط ضبط لنش 40 حصان ياماها دون ترخيص، وتم ضبط لودر يقوم بأعمال ردم فى بحيرة المنزلة المتهم الغريب إسماعيل، وتم تحرير المحضر رقم 905 مسطحات.

أعلاف فاسدة (1)

أعلاف فاسدة (2)

أعلاف فاسدة (3)

أعلاف فاسدة (4)

أعلاف فاسدة (5)

أعلاف فاسدة (6)

- تجمهر سائقى موقف المطرية دقهلية اعتراضا على تحرير مخالفات لهم
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