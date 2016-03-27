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ادخل بينها وبين قشرتها.. البصل أفضل طريقة منزلية لعلاج الزكام

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ادخل بينها وبين قشرتها.. البصل أفضل طريقة منزلية لعلاج الزكام ادخل بينها وبين قشرتها.. البصل أفضل طريقة منزلية لعلاج الزكام
رائحة البصل النفاذة التى لا يفضلها الكثيرون، قد تصبح علاجا للكثير من الأعراض المرضية التى تفاجئ الإنسان، ومنها الزكام وانسداد الأنف المرهق.

فوائد البصل لعلاج الزكام


>قال الدكتور هانى أكرم أخصائى الأنف والأذن، إن تناول البصل له الكثير من الفوائد الصحية، سواء نيئا أو فى صورته المطهية، موضحا أن فوائده العامة تتمثل فى تعزيز القدرة الجنسية وزيادة الطاقة، وإمكانية علاج الزكام بشكل فعال وبأكثر من طريقة.

طرق استخدام البصل لعلاج الزكام


>وأشار الدكتور هانى إلى أن البصل يمكن استخدامه بأكثر من طريقة وحسب تفضيل مريض الزكام، للتخلص من أعراض انسداد الأنف وصعوبة التنفس المزعجة، ومنها:

- تقطيعه بشكل طبيعى عند الطبخ، وعدم تقطيعه تحت المياه، مع استنشاق الرذاذ والرائحة المتصاعدة منه، فهى تعمل على فتح انسداد الأنف بشكل فعال
>- إضافته إلى الطعام بكميات كبيرة وتناول هذا الطعام طوال فترة الإصابة بالزكام.
>- تناوله نيئا لمن يحب ذلك، بجانب الطعام بالطبع، يساعد تدريجيا على فتح الانسداد
>- نقعه فى سكر وشرب المستخلص الذى يصفى منه إذا أمكن للمريض ذلك، يساعد فى التخلص من المشكلة.

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