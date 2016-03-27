نائب رئيس الوزراء الصينى: نتطلع لمشاركة السيسي فى قمة الـ20 سبتمبر المقبل

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ليو ياندونج، نائبة رئيس الوزراء الصينى لشئون التعليم والبحث العلمى والثقافة، التى تزور مصر حاليا على رأس وفد كبير، وحضر اللقاء الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، ووزير العلوم والتكنولوجيا الصينى، والسفير الصينى بالقاهرة.

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة نائبة نظيره الصينى والوفد المرافق لها، مشيدا بالتقدم الكبير فى العلاقات بين البلدين خاصة عقب الزيارات المتبادلة لرئيسى البلدين فى الآونة الأخيرة، ومؤكدا على حرص الحكومة المصرية على متابعة مستوى التقدم بشأن تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها بين الجانبين خلال تلك الزيارات.

وصرح السفير حسام القاويش، المحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أعرب عن التطلع إلى إسهام الزيارة فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشددا على الأهمية التى توليها الحكومة المصرية لقضية تطوير التعليم، معربا عن تقديره للمبادرة الصينية بتخصيص منح دراسات عليا إضافية للدارسين المصريين خلال السنوات الخمس القادمة، فضلا عن دعمها لمشروع الجامعة المصرية الصينية، ومشروع المعهد الفنى المصرى الصينى فى جامعة قناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء أعرب أيضا خلال اللقاء عن التطلع إلى مساهمة الحكومة الصينية فى تشجيع السياحة الصينية إلى مصر، وزيادة أشكال التعاون بين البلدين فى كافة المجالات ومن بينها تبادل الخبرات فى مجال التأمين الصحى والوقاية من الأمراض المعدية وتصنيع الدواء، إلى جانب التعاون الثقافى فى مجال حماية الآثار، وتبادل المعارض الأثرية بالبلدين، خاصة فى ضوء ما تتمتع به البلدان من حضارتين عظيمتين كانتا لهما أكبر الأثر فى التاريخ الإنسانى، كما رحب بمذكرات التعاون التى تم التوقيع عليها اليوم عقب اللقاء فى مجالات التعليم والبحث العلمى وتبادل الخبرات، التى تأتى فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبها، قدمت نائبة رئيس وزراء الصين الشكر على كرم الضيافة، منوهة إلى عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، التى تعد نموذجا للعلاقات الصينية العربية والإفريقية، وأشادت بما تتسم به العلاقات الراهنة بين البلدين من تطور ملحوظ، خاصة فى ظل زيادة وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة، وآخرها زيارة الرئيس الصينى لمصر فى يناير الماضى، التى تأتى زيارتها الحالية لمتابعة نتائجها والبناء عليها فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدة تطلع بلدها إلى تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات، ومن بينها التعليم والصحة والثقافة والفنون وغيرها.

كما أشادت بنتائج زيارتها الحالية إلى مصر، مشيرة إلى لقاءها صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربة عن تطلع بلادها إلى مشاركته خلال شهر سبتمبر المقبل فى أعمال قمة مجموعة الـ20 بالصين، وذلك للمضى فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وأوضحت أنها شاركت أمس مع وزير التعليم العالى فى منتدى رؤساء الجامعات المصرية الصينية، ووضع حجر الأساس لمعهد كونفوشيوس المخصص لتعليم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، كما قدمت مقترحات لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال العلوم والتكنولوجيا من بينها عقد اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا فى الصين خلال العام الجارى، وانشاء الحدائق العلمية، وتعزيز التبادل الطلابى والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية والاستفادة من المنح الدراسية.

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