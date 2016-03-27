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تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على القيادات الأمنية بأسوان لجلسة 26 أبريل

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تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على القيادات الأمنية بأسوان لجلسة 26 أبريل تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على القيادات الأمنية بأسوان لجلسة 26 أبريل

محاكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات قنا اليوم ” الأحد ” برئاسة المستشار مصطفى لطفى و عضويه المستشارين عصام محمد عيسى و شريف مجدى بامانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب تأجيل محاكمة 74 متهما من اعضاء جماعة الإخوان بالإعتداء على القيادات الأمنية بمحافظة اسوان لجلسه 26 أبريل القادم لسماع اقوال شهود النفى.

ترجع أحداث الوقائع ل 14 أغسطس 2013 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام المئات من أنصار جماعة الأخوان بتنظيم مظاهرات وإقتحام ديوان عام المحافظة والتعدى بالضرب على عدد من القيادات الأمنية والمجندين المكلفين بحراسة المبنى وإشعال النيران به.

من أبرز المتهمين خالد القوصى أمير الجماعة الإسلامية ونائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وأحمد العمدة شقيق النائب السابق محمد العمدة ونقيب المهندسين بأسوان.

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