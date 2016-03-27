تقرير في الجول - مصير مجموعة مصر بعد انسحاب تشاد

ما مصير المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا الجابون 2017 بعد انسحاب تشاد؟ وهل تأثرت حظوظ مصر؟ أسئلة يُجيب عنها FilGoal.com.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تلقى خطابا رسميا من اتحاد تشاد يفيد بانسحابه من التصفيات المؤهلة بشكل رسمي.

وجاء الانسحاب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلدة تشاد. (طالع التفاصيل)

وبعد انسحاب تشاد تم إلغاء نتائج المنتخب في المجموعة. وبذلك تغير ترتيب المجموعة السابعة والتي أصبحت تضم الآن: مصر ونيجيريا وتنزانيا فقط.

الترتيب الحالي:

المركز الأول: مصر - عدد النقاط (4) - سجل (4) - استقبلت شباكه (1).

المركز الثاني: نيجيريا - عدد النقاط (2) - سجل (1) - استقبلت شباكه (1).

المركز الثالث: تنزانيا - عدد النقاط (1) - سجل (0) - استقبلت شباكه (3).

في حالة التساوي في النقاط يكون الحسم للمواجهات المباشرة.

والتي جاءت على النحو التالي:

مصر 3-0 تنزانيا.

نيجيريا 1-1 مصر.

تنزانيا 0-0 نيجيريا .

مصير التأهل

وتقول لائحة التصفيات بأن أوائل المجموعات الـ13 يتأهلون مباشرة إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الجابون 2017 بجانب أفضل فريقين أصحاب المركز الثاني والبلد المضيف وهي الجابون.

ولكن مع انسحاب تشاد أصبح متصدر المجموعة السابعة هو فقط من سيتأهل (عدم أحقية تأهل المركز الثاني من المجموعة كأحسن تواني).

منتخب مصر غاب عن التأهل إلى أمم إفريقيا في أخر 3 نسخ. منتخب نيجيريا غاب عن النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا. والآن واحد من الاثنين سيغيب عن النسخة المقبلة في البطولة.

موقف مصر في حالة الفوز

فوز مصر أمام نيجيريا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة سيضمن بنسبة 95% تأهل المنتخب إلى الجابون 2017.

وقتها 3 نتائج لمواجهة مصر أمام تنزانيا ستحسم التأهل.

الفوز أمام تنزانيا يحسم التأهل بالطبع. التعادل كذلك. والهزيمة بفارق هدف أو هدفين تحسم التأهل أيضا.

تنزانيا تمتلك نقطة واحدة وفي حالة فوزها على نيجيريا وفوزها على مصر ستمتلك 7 نقاط مثل الفراعنة في حالة الفوز على نيجيريا يوم الثلاثاء.

وقتها سيكون الحسم للمواجهات المباشرة. وفازت مصر في القاهرة على تنزانيا 3-0. وبذلك أي خسارة لمصر أقل من 3-0 تحسم تأهل المنتخب. (بالطبع في حالة الفوز على نيجيريا).

موقف مصر في حالة الهزيمة

الهزيمة من نيجيريا ستجعل منتخب النسور في الصدارة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن منتخب مصر.

وقتها سيكون المصير ليس في يد الفراعنة.

فسيحتاج المنتخب المصري أن يفشل منتخب نيجيريا في الفوز على تنزانيا. إلى جانب تحقيقه الفوز بكل تأكيد على تنزانيا من أجل الحفاظ على آماله.

فوز نيجيريا على مصر + فوزها على تنزانيا = تأهل النسور وخروج مصر.

فوز نيجيريا على مصر + تعادلها مع تنزانيا = فرصة جديدة لتأهل مصر في حالة فوزها على تنزانيا.

فوز نيجيريا على مصر + خسارتها من تنزانيا = مواجهة حاسمة بين مصر وتنزانيا والفائز يتأهل.

موقف مصر في حالة التعادل

تعادل مصر من جديد أمام نيجيريا سيعطي فرصة لمنتخب تنزانيا للتأهل.

وقتها ستصل مصر إلى النقطة الخامسة ونيجيريا 3 مع مباراة واحدة متبقية للمنتخبين على عكس تنزانيا.

مصر ستواجه تنزانيا في شهر يونيو. ثم تنزانيا ستواجه نيجيريا.

في حالة فوز مصر على تنزانيا بعد تعادلها مع نيجيريا سيصبح رصيد الفراعنة 8 نقاط.

ويضمن منتخب مصر رسميا تأهله.

في حالة خسارة مصر أمام تنزانيا بعد تعادلها مع نيجيريا سيصبح رصيد المنتخب 6 نقاط. وتصبح مواجهة نيجيريا أمام تنزانيا الأخيرة هي الحاسمة للتأهل.

فوز تنزانيا = تأهلها. فوز نيجيريا = التساوي مع منتخب مصر وقتها سيكون الحسم بالمواجهات المباشرة وهنا نتيجة التعادل في الإسكندرية ستحسم الأمر.

وبالطبع فوز تنزانيا على مصر ثم على نيجيريا = تأهلها.

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