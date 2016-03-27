بالصور.. رئيس جهاز العاشر يقود حملة لإزالة تعديات على 45 فدانا

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أن الأراضى التى يتم إزالة التعديات عنها اليوم وتقدر مساحتها بـ45 فدانا ونصف الفدان ملك جهاز العاشر، تم وضعها ضمن مخطط إستراتيجى للمدينة، وستطرح كمنطقة خدمات، وسيتم تعظيم الاستفادة منها، وسيتم نقل المقالب العمومية من مقلب الروبيكى، إلى داخل المدينة الصناعية موجها رسالة إلى كل من تسول له نفسه أن الدولة لن تستعيد هيبتها قائلا "بيضيعوا وقتهم وفلوسهم".

وقال المهندس عادل النجار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تأتى استكمالا للحملات التى يشنها الجهاز لاسترداد هيبة الدولة بعد التعديات، التى زادت نسبتها فوق المعتاد خاصة بعد احداث ثورة يناير، قائلا، إن الشركات الثلاثة، كان الجهاز تعاقد معها بإعطاء الأرض مقابل حق انتفاع، وانتهى عقدها، وتنفيذا لأحكام القانون فإن الشركات تقاعست عن تسليمها وانتهت مدة العقد، إلا أن الشركات التى كانت متعاقدة سابقا رفضت ترك الأرض وواجهت الأمر بالعنف والسلاح وأقامت عليها 3 مبان وإنشاءات مخالفة وسيتم إزالتها اليوم.

كانت كاميرا اليوم السابع رصدت اليوم الأحد، قيام جهاز تنمية العاشر من رمضان بالتنسيق مع شرطة التعمير والقوات المسلحة بإزالة التعديات على 45 فدانا بمنطقة مقلب الروبيكى بعد استيلاء 3 شركات لنقل ورفع المخلفات الصلبة عليها.

وبدأت الحملة بتوجه كل الأجهزة التنفيذية بالعاشر تحت تأمين قوات تأمين العاشر برئاسة اللواء محمد على مساعد مدير الأمن بمحافظة الشرقية، والعقيد حسام فراج مفتش عام مباحث التعمير، والعميد أحمد جودة بالقوات المسلحة، إلى مقلب الروبيكى والذى يقع عند مدخل مدينة العاشر بطريق السويس العين السخنة بمصاحبة 34 معدة لإزالة الإنشاءات والبنايات التى أقامتها الشركات على أرض المقلب على مساحة 6 ونصف فدان، و19 ونصف فدان و20 فدانا.

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