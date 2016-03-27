قبلة وراء إنفصال التركي تولغاهان سايشمان عن حبيبته

عمان- سميرة حسنين

تسرّب خبر غير مؤكّد بعد عن إنفصال الممثل التركي تولغاهان سايشمان عن حبيبته الجديدة ألميدا أباظي، إثر شجار حاد نشب بينهما فجأة، عقب مشاهدة حبيبته ألميدا قبلة حارة بينه وبين أمينة غولشه ملكة جمال تركيا لعام 2014 في الحلقة الـ 42 من مسلسل "لن أتخلى أبدا".

وقد تردّد أنّ ألميدا خرجت من منزل حبيبها غاضبة، ولم يشاهداً معاً منذ ذلك الوقت.

ويعد تولغاهان سايشمان من الممثّلين غير المحظوظين عاطفياً إذ لم تؤد علاقاته العاطفيّة الطويلة إلى تفكيره بالزواج والإستقرار كزملائه، ومرّ بأكثر من أربع علاقات عاطفية فاشلة فهل سيتصالح مع حبيبته الجديدة أم سيقع بحب إمرأة أخرى في الأيام المقبلة؟

يذكر أن تولغاهان كان حبيب الممثلة ساريناي ساريكايا كما ارتبط بعلاقة حب مع ملكة جمال تركيا لعام 2008 الممثلة سيلين سويدر.

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