أحمد سعد وريم البارودي أغرب قصة غرام وانتقام في الوسط الفنّي

اتخذت علاقة الفنانين ريم البارودي وأحمد سعد الكثير من المنعطفات، بين الصعود إلى قمة الحب والرومانسية مروراً بخلافات صامتة، وصولاً إلى صدمة فسخ الخطوبة بشكل نهائي للمرة الثالثة في غضون شهور قليلة.

بدأ الحديث عن وجود قصة حب بين الثنائي أحمد وريم منذ سنوات إلا أن الإثنين كانا ينفيان الأمر ويؤكدان فقط على صداقتهما.

لتمر الشهور ويظهر أحمد في حواره مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج "بدون ماكياج" في شهر يوليو 2015 ويؤكد وجود علاقة حب بينه وبين ريم يتمنى أن تتطور إلى زواج.

وقال أحمد إن ما يؤجل الخطوة الرسمية هي ظروف انفصاله عن زوجته وأم أولاده التي كان قد انفصل عنها قبل سبعة أشهر من إعلانه عن علاقته بريم.

وفي شهر ديسمبر الماضي، تكلّلت أخيراً قصة الحب بالخطوبة الرسمية في حفل عائلي بسيط ضم أهل العروسين في منزل ريم، ومنذ هذه الخطوبة لم تهدأ نيران الخلافات التى أدت إلى إنفصال الخطيبين ثلاث مرات ما بين المرة والأخرى أسابيع قليلة فقط.

المرة الأولى أعلن أحمد سعد عبر الفيس بوك خبر الانفصال بعد الخطوبة بشهر واحد حيث كتب "الظاهر أنا وريم ربنا مش رايد لنا نتخطب.. للأسف إحنا فسخنا الخطوبة.. ودي تبقى أسرع خطوبة انتهت قبل البداية".

الخبر أصاب جمهورهما بصدمة خصوصاً أنه لم يكن قد مرّ على الخطوبة مدّة طويلة، وما لبث الخطيبان أن تصالحا، ما أجبر سعد على إيهام الجمهور أن صفحته كانت قد تعرضت للسرقة وأنه لم يكتب شيئاً.

وبالفعل عاد الخطيبان للظهور معا في كل المناسبات داخل مصر وخارجها، وبعد حوالي شهرين عاد أحمد سعد وأعلن من جديد عن انفصاله عن ريم حيث كتب "لا تأسف على إحسانك لشخص، ولا تحزن إذا لم يقدر أحد طيبتك"، وتابع "أنا وريم سبنا بعض خلاص".

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إعلان خبر الإنفصال هذه المرة لم يكن صادماً للكثيرين ممن توقعوا أن يكون الخبر مجرد بروباغندا من أحمد سعد، في حين وصف البعض الآخر الخطيب بالمتسرّع.

وبالفعل عاد أحمد لريم بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الانفصال بمفاجأة قدمها لها في عيد الحب الماضي، وعبّر الاثنان عن حبهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أقل من شهر على هذه العودة الرومانسية التي كانت مثار جدل وحديث الكثيرين ،عاد أحمد سعد ليعلن من جديد إنفصاله عن ريم عبر الفيس بوك حيث كتب "من اللحظة دي أنا رجعت لأولادي خلاص.. وسبنا بعض نهائي أنا وريم.. ومعلش لكل جمهوري بس عيالي محتاجيني أكتر، وده اتفقنا عليه خلاص".

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وعاد سعد ليؤكد خبر إنفصاله عن ريم حيث كتب "مش هينفع نستمر أنا وريم نهائياً، لأن التربية اللي اتربيتها بتخليني دائما في مشاكل إحنا الاثنين في غنى عنها، ربنا يوفق الجميع".

الإنفصال هذه المرة يبدو نهائياً رغم صمت ريم المشغولة بتصوير مسلسل "أزمة نسب" مع زينة.

وقد بدأ أحمد بإستخدام أساليب استفزازية، فنشر صورة له وهو يرتدي تيشرت مطبوع عليه ما معناه أن التخلص من المرأة هو الحل للمشاكل، وطلب من جمهوره التعليق على الصورة، كما نشر صورة تجمعه بابنه وابنته وكأنه يوجه رسالة لريم إنه عاد لاولاده بعد انفصاله عنها.

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