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العميد أحمد عسيرى: السعودية قدمت للتحالف الإسلامى ورقة لتتبع تمويل الإرهاب

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العميد أحمد عسيرى: السعودية قدمت للتحالف الإسلامى ورقة لتتبع تمويل الإرهاب العميد أحمد عسيرى: السعودية قدمت للتحالف الإسلامى ورقة لتتبع تمويل الإرهاب
قال العقيد الركن أحمد العسيرى المستشار العسكرى لوزير الدفاع السعودى، إن المملكة العربية أنشأت مركزا لتنسيق عمليات التحالف الإسلامى، لافتا إلى أن دول التحالف ستعمل على تجفيف منابع الإرهاب ومصادره.

وأضاف العقيد الركن أحمد العسيرى المستشار العسكرى لوزير الدفاع السعودى، خلال مؤتمر صحفى للتحالف الإسلامى، أن دول التحالف الاسلامى تحرص على العمل ضمن المواثيق الدولية، موضحا أن هناك حرص على أن تكون عمليات التحالف تحت مظلة الشرعية الدولية.

وأشار العقيد الركن أحمد العسيرى المستشار العسكرى لوزير الدفاع السعودى، إلى أن السعودية قدمت ورقة لسبل تتبع مصادر تمويل الإرهاب، كما تم مناقشة استراتيجية موحدة للتعامل مع الجانب الفكرى للإرهاب، كما تم بحث الاستراتيجية الإعلامية لمحاربة الإرهاب فى اجتماع التحالف اليوم.

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مصر 365

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