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صور.. الإعلامي رامي رضوان أول المتعاقدين بقنوات «دي إم سي‎»

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الإعلامي رامي رضوان

الإعلامي رامي رضوان

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت مؤسسة “دي ميديا” المالكة لشبكة قنوات “دي إم سي”، عن تعاقدها، أمس السبت، مع الإعلامي الشاب رامي رضوان .

وأوضحت أن التعاقد مع رامي رضوان، يُعد مستهل عدد من التعاقدات الإعلامية المميزة لشبكة القنوات في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذه التعاقدات تتم بينما تجري الآن عملية التجهيزات الفنية للاستوديوهات الخاصة بقنوات “دي إم سي”، حيث من المقرر انطلاقها خلال العام الحالي .

ويذكر أن الإعلامي رامي رضوان، كان أحد نجوم برنامج “البيت بيتك”، ولكنه حسم أمره بعدم الاستمرار مفضلًا الانتقال إلى قنوات “دي إم سي” .

 

الإعلامي رامي رضوان، أثناء توقيع التعاقد

الإعلامي رامي رضوان، أثناء توقيع التعاقد

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