رسميا.. انسحاب تشاد من تصفيات أمم إفريقيا وتأزم موقف مجموعة مصر

كانت بداية أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي مع كرة القدم متعثرة للغاية، كادت تنهي مشواره مبكرًا في الملاعب.

وتتضمن مسيرة أحمد فتحي في الملاعب اللعب لأندية الإسماعيلي، الأهلي، إضافة لتجارب احترافية بأندية كاظمة الكويتي وأم صلال القطري، وهال سيتي وشيفيلد يونايتد في إنجلترا.

فشل في الاختبارات

وأوضح فتحي "بدأت مشواري في نادي بنها، ثم التحقت باختبارات نادي المقاولون العرب ثم الأهلي ببلوغي 13 عامًا، ولكن للأسف لم أنجح".

وأضاف خلال استضافته بقناة المحور "قررت بعدها التفرغ للدراسة حتى جاء محمد عبد الله، ليتحدث مع والدي، لإقناعي باللعب للإسماعيلي، ووافقت بعد إلحاح شديد".

وقال:"لعبت 7 أعوام في الإسماعيلي، وفزت مع الفريق بلقب الدوري، ووصلت لنهائي إفريقيا أمام إنيمبا، والبطولة العربية أمام الصفاقسي، ولكن للأسف خسرنا البطولتين".

صدمة ممدوح عباس

"رحلت عن الإسماعيلي ببلوغي 23 سنة، للانتقال إلى شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ولكن التجربة لم تكتمل أكثر من موسم ".

"كنت أتناول العشاء بأحد المطاعم في إنجلترا، وفوجئت بمكالمة من الكابتن أحمد شوبير يهنئني بالتوقيع للزمالك، وأكدت له أن الأمر غير صحيح، وأنني مستمر مع شيفيلد".

"في اليوم التالي، تلفيت مكالمة من رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس، كلماته كانت صادمة، وقال لي أنت لا تلعب في شيفيلد، وبالتالي لن تنضم للمنتخب، لم يمنحني فرصة للتفاوض، بصراحة شعرت بالضيق، وأكدت له أنني لن أعود حتى إذا اعتزلت".

الأهلي مختلف

وواصل أحمد فتحي "أول من تحدث معي للانضمام إلى الأهلي كان المهندس عدلي القيعي، لقد سافر إلى إنجلترا، ووقعت في نفس اليوم مساءً، وأنهينا كل الأمور في يومين".

"وقعت للأهلي 3 سنوات ونصف، فهو ناد مختلف عن الباقين من حيث الإدارة والاحترام، كما أن المنافسة على البطولات يمنح أي لاعب تركيز دائم، وقوة شخصية".

وأتم "لن أنسى كلمات حسام غالي للاعبين في أحد المرات، حيث قال لنا، طالما أنت لاعب بالأهلي ينبغي عليك التحلي بالتركيز طوال الوقت، ولا ترتبك ثانية واحدة. هذه الكلمات أثرت في كثيرًا".