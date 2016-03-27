مصر والصين توقعان 5 مذكرات تفاهم فى المجالات العلمية والتعليمية

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الصينى فى المجالات العلمية والتعليمية، وذلك بحضور ليو يان دونج نائبة رئيس مجلس الوزراء الصينى، حيث قام بتوقيع المذكرات من الجانب المصرى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومن الجانب الصينى كلا من الدكتور هاو بينج، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور وان جانج، وزير العلوم والتكنولوجيا.

ويأتي توقيع هذه المذكرات، الذي تمت بمقر مجلس الوزراء عقب المباحثات التي أجراها المهندس شريف اسماعيل ونائبة رئيس مجلس الوزراء الصيني، فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى وتبادل الخبرات، كما أنها تأتى تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات المتبادلة لرؤساء الدولتين خلال الفترة السابقة.

وقد تضمنت مذكرات التفاهم الاتفاق على إنشاء برنامج تبادل المنح الدراسية المصري – الصيني بهدف تعميق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في مجال التعليم العالي، حيث يقدم الجانب الصيني (100) منحة سنوياً اعتباراً من عام 2016 حتى عام 2020 بإجمالي عدد المنح 500 منحة طول مدة سريان الاتفاقية.

كما تم ايضا توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونيسكو واللجنة الوطنية الصينية لليونيسكو، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الشراكة البناءة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف بناء قدرات المدرسين والاداريين والتربويين المصريين في اطار برامج التعاون الحالية مع اليونيسكو.

يذكر أن التعاون بين اللجنتين الوطنيتين المصرية والصينية لليونيسكو يشمل تسهيل الشروط الخاصة ببرنامج منح سور الصين العظيم، ودعم الامكانيات التعليمية للتراث العالمي وتنظيم انشطة تشمل مجالات حماية التراث العالمي والثقافي.

كما شملت مذكرات التفاهم أيضاً إنشاء برنامج للتمويل المشترك فى مجال العلوم والتكنولوجيا بهدف دعم أنشطة التعاون بين الباحثين المصريين والصنيين، من خلال مشاريع بحوث ابتكارية وتكنولوجية من قبل الفرق البحثية المصرية الصينية مع تقديم جدول زمنى متفق عليه، بحيث يتم التمويل عن طريق تخصيص مبلغ حوالى 10 ملايين دولار (65 مليون يوان) من الجانب الصينى، وكذا حوالى 10 ملايين دولار (85 مليون جنيه) من الجانب المصرى، لتنفيذ البرنامج على مدار 5 سنوات.

وشملت مذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والصيني التوقيع على مذكرة للتعاون في مدن العلوم “حدائق العلوم” بهدف رفع مستوى التنافسية للشركات في البلدين من خلال تشجيع الابتكار القائم على العلوم والتكنولوجيا، والعمل على تبادل الزيارات للعاملين والخبراء في ادارة مدن العلوم بهدف اكتساب المعرفة والخبرة، بالاضافة إلى تنظيم منتديات وندوات، واقامة مشروعات تعاون بحثية وابتكارية مشتركة، مع تشكل مجموعات عمل مشتركة تضع خطة تنفيذ انشطة التعاون.

وفى مجال التعليم تم توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي من خلال تبادل الطلبة واعضاء هيئة التدريس، وحضور الندوات العلمية وتبادل نتائج الابحاث والوفود التعليمية، وعقد منتدى سنوي لرؤساء الجامعات المصرية والصينية، فضلاً عن دعم تطوير معاهد كونفوشيوس بمصر، وتشجيع تدريس لغة وثقافة الطرف الآخر.

من جانبه قال محمد حجازي المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي ان الاتفاقية الاولى تتضمن زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين في الجامعات الصينية بواقع 100 بعثة في العام ليصل الاجمالي الي 500 بعثة على مدار خمس سنوات والثانية اتفاقية للتبادل بين اساتذة الجامعات المصرية والصينية اما الثالثة فالاستفادة من الخبرات الصينية في مجال أودية العلوم أما الرابعة ففي مجال البحث العلمي وتتعلق بزيادة التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونيسكو ونظيرتها الصينية بغرض زيادة التعاون في مجال الاثار والخامسة لتطوير احد المعامل الصينية في محافظة سوهاج .

أ ش أ