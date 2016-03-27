ترامب يصف سياسة أوباما تجاه سوريا بـ "الجنون والحماقة"

انتقد المرشح الجمهورى لرئاسة أمريكا، دونالد ترامب، إدارة الرئيس، باراك أوباما، فى البحث عن مخرج سياسى لرحيل بشار الأسد فى الوقت الذى تقاتل فيه تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح، واصفا مسعاها بـ"الجنون والحماقة".

وقال ترامب، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية الأحد، أن المشكلة الكبيرة فى سوريا ليست مع رئيس النظام السورى بشار الأسد بل مع تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح.

يشار إلى أن هناك انتقادات أمريكية كثيرة ضد سياسة "أوباما" تجاه سوريا ووصفوها بـ"الفاشلة"، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب أهمها اتباع سياسة "التقاعس" و"التهرب من المخاطرة"، بجانب غياب رؤية أمريكية لمرحلة ما بعد "بشار الأسد".

كما انتقدت بعض الصحف الأمريكية سياسة أوباما تجاه سوريا واصفة إياها ب"العاجزة" وبأنها السبب فى ما آلت إليه الأمور فى الحرب الأهلية هناك وظهور أزمة اللاجئين.

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