بدء أعمال تنفيذ كوبرى صفط الخمار بالمنيا بتكلفة 2.3 مليون جنيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بدء أعمال تنفيذ كوبرى صفط الخمار والذى تم إدراجه ضمن لخطة المالية للعام المالى 2015-2016، وتم اعتماد مبلغ قدره 2.3 مليون جنيه لتنفيذ الكوبرى، وذلك تلبية لطلبات المواطنين، ونظراً للاحتياج الشديد للكوبرى، عقب تصدع الكوبرى القديم والذى تم إغلاقه منذ شهور مما يمثل عبئاً شديداً على الأهالى.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مدينة المنيا، إنه تم إخطار الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال بالكوبرى نظرا لما يمثله الكوبرى من أهمية لأهالى القرية.

من ناحية أخرى قال مجدى نصر، نائب رئيس المدينة، إنه تم البدء فى حفر عدد 2 بئر جديدة بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل، لتلبية احتياجات القرية من المياه وذلك استجابة للشكوى المقدمة من أهالي القرية خلال اللقاء الجماهيرى والذى يقام الثلاثاء من كل أسبوع، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنقل المعدات للموقع، وتم البدء بالعمل فى دق البئرين وتطهير البئر القديم، مما لاقى استحساناً كبيراً من أهالى العزبة لسرعة الاستجابة.

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