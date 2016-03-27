القبض على مدير بإدارة تموين السفن فى شركة مصر للبترول بتهمة تقاضى رشوة

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على مدير عام مساعد الإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول "إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول"، عقب تقاضيه رشوة متمثلة فى مبالغ مالية وهدايا عينية من المدير التنفيذى لإحدى شركات القطاع الخاص.

كانت وردت معلومات لهيئة الرقابة تفيد بتقاضى المتهم رشاوى مالية، وعلى الفور تم اعداد خطة عمل تحريات مناسبة، والتى أكدت صحة الواقعة، وعقب الحصول التنسيق مع النيابة العامة تمكن ضباط الرقابة من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، عن تقاضى المتهم رشاوى مقابل معاونته فى تسوية وجدولة مديونيات الشركة لدى شركة مصر للبترول، وكذا لاعتماد نسب الخصم على حجم مسحوبات الشركة من وقود الطائرات لشركة الأخير، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الرقابة الإدارية لاستئصال الفساد وضبط المفسدين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضبط منظومة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة.

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ضبط مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة لاتهامه بتقاضى رشوة