بالصور.. محافظ دمياط يزور موقع مدينة الأثاث بمنطقة شطا

قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، بزيارة موقع مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، حيث تفقد أعمال الجسات التأكيدية التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم أخذ 2 عينة أمس من أطراف الأرض بجانب أخذ 2 عينة اليوم من سطح الأرض وحتى ما بعد مسافة 20 متراً لدراسة قطاع التربة ومعرفة مكوناتها لتحديد الأساسات المطلوبة.

كما تفقد طه أعمال إنشاء جسر فاصل بنهاية مساحة المشروع لحماية وتدعيم نهاية المنطقة، وأكد أن هذه الخطوات فى إطار دفع العمل بمشروع مدينة دمياط للأثاث ووضعه فى مرحلة التنفيذ.

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