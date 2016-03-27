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بالصور.."تموين الشرقية" تضبط 812 كيلو عسل وزيوت مجهولة المصدر بالزقازيق

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بالصور.."تموين الشرقية" تضبط 812 كيلو عسل وزيوت مجهولة المصدر بالزقازيق بالصور.."تموين الشرقية" تضبط 812 كيلو عسل وزيوت مجهولة المصدر بالزقازيق
ضبطت مديرية بالشرقية، بإشراف حمدى الشربينى، وكيل الوزارة، 812 كيلو عسل وزيوت مجولة المصدر داخل مصنع تعبئة مواد غذائية بدون تراخيص "مصانع بير السلم" ومحفوظة داخل براميل صاج "فوارغ مواد كيماوية"، مما تشكل خطورة على صحة المواطنين، فضلا عن بيعها للمستهلك بعلامة تجارية مقلدة.

وكانت حملة للرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة جمال زيدان رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد البدوى عضو الإدارة، قد داهمت مصنع تعبئة مواد غذائية ناحية مركز الزقازيق، تبين أنه بدون تراخيص، وضُبط بداخله عسل نحل وآخر أسمر داخل براميل صاج "فوارغ مواد كيماوية" معبأة بالعسل غير مدون عليها أى بيانات، وتعبئتها فى عبوات تطرح فى الأسواق وكتابة بيانات بوضع استيكرز مخالفة للحقيقة وعرضها للبيع للمواطنين.

كما تم ضبط عبوات زيت زيتون مغلقة غير مدون عليها أى بيانات مجهولة المصدر ولصق استيكرز مدون عليه بيانات مخالفة للحقيقة ووضع علامات تجارية تخص الغير.

وتحفظت الحملة على 576 برطمان عسل نحل وعسل أسمر باجمالى وزن 702 كيلو و272 زجاجة زيت زيتون غير مدون عليها أى بيانات بإجمالى وزن 110 كيلو، وتحرر المحضر رقم 18636 /2016 جنح مركز الزقازيق ضد "ج.ا.ع.ا" صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية بناحية مركز الزقازيق.

عسل وزيوت مجهولة المصدر (1)

عسل وزيوت مجهولة المصدر (2)

عسل وزيوت مجهولة المصدر (3)

عسل وزيوت مجهولة المصدر (4)

عسل وزيوت مجهولة المصدر (5)


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مصر 365

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