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آلاف العراقيين يفرون من منطقة المعارك فى محافظة نينوى بالموصل

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آلاف العراقيين يفرون من منطقة المعارك فى محافظة نينوى بالموصل آلاف العراقيين يفرون من منطقة المعارك فى محافظة نينوى بالموصل

>يفر آلاف السكان من مناطق القتال فى نينوى حيث تشن القوات العراقية عملية لطرد تنظيم داعش من المحافظة وكبرى مدنها الموصل، حسبما ذكر صحفى من وكالة فرانس برس.

وتصل العائلات على متن شاحنات صغيرة واحيانا يجلبون معهم أموات أو جرحى، بعد عبورهم خطوط التماس باتجاه قوات البشمركة التى تقوم باستقبالهم فى مخمور جنوب شرق الموصل.

وبدأت القوات العراقية بمشاركة ابناء العشائر السنية من المحافظة الخميس عملية عسكرية انطلاقا من قضاء مخمور باتجاه بلدة القيارة (60 كلم جنوب الموصل) بهدف استعادة السيطرة على محافظة نينوى التى استولى عليها الجهاديون خلال هجوم كاسح فى يونيو 2014.

وقال على خضير احمد عضو مجلس محافظة نينوى الذى كان فى مواقع استقبال العائلات "وصل حوالى ثلاثة الاف شخص حتى الان، والاعداد فى تزايد مستمر"، مشيرا الى ان " العراقية لم تقدم خدمات ونقوم بايوائهم فى معلب رياضى فى قضاء مخمور".

وأعلنت السلطات العراقية ان العملية تمثل المرحلة الأولى لإستعادة السيطرة على الموصل، ثالث مدن العراق التى اعلنها الإرهابيون مركزا "للخلافة".

وتواصلت العمليات العسكرية الاحد لليوم الثالث قرب قرية النصر غرب قضاء مخمور حيث تجرى معارك عنيفة بين قوات الجيش العراقى وعناصر التنظيم المتشدد.

وتمكنت القوات العراقية وفق معلومات استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب? من قتل القيادى فى تنظيم(داعش) المكنى "أبوراشد?" قاضى ولاية كركوك? بالتنظيم فى منطقة "سايلو-الرياض?" شمالى العراق بقصف لطيران الجيش.

وقال مصدر أمنى ان قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد قتلت 16 إرهابيا من داعش ، بينهم 8 إرهابيين خلال عمليات عسكرية بمناطق الكرمة والبوشجل وناظم التقسيم بالأنبار.. كما تمكنت قوة أخرى من قتل أربعة إرهابيين آخرين حاولوا رصد القطاعات العسكرية الأمامية غربى بغداد.

وفى منطقة الحراريات بالأنبار تمكنت قوة من لواء التدخل السريع من قتل إرهابيين اثنين، وتمكنت قوة من الجيش من قتل إرهابيين اثنين فى منطقة "عودة الشكر" غرب بغداد.

على صعيد آخر، أعدم تنظيم داعش 12 شخصا من أقارب عناصره كانوا يعملون فى الأجهزة الأمنية ب‍الموصل سابقا بتهمة التعاون مع السلطات العراقية.. وأشار مصدر محلى بالموصل إلى أن أحد عناصر داعش قام بإعدام أخيه وإبن عمه بدعوى "التخابر مع القوات الأمنية" بعد القصف الجوى للطيران العراقى والتحالف الدولى لأهم مواقع داعش بجامعة الموصل الذى أسفر عن مقتل قيادات وعناصر بالتنظيم.

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مصر 365

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