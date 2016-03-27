اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تجرى زيارة ميدانية إلى إيطاليا

أجرى عشرة مسئولين رفيعى المستوى من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية زيارة ميدانية إلى إيطاليا، للوقوف على أفضل الممارسات فى مجال حماية المهاجرين المستضعفين وبصفة خاصة الأطفال غير المصحوبين.

استهدفت الزيارة الميدانية النظر فى سبل تفعيل مشروع القانون المعنى بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذى صاغته اللجنة الوطنية، وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدمت لها دعما فنيا لها خلال إعداده.

يذكر أن مشروع القانون قد اعتمده مؤخرا مجلس الوزراء وقام مجلس الدولة بمراجعته، وينتظر إقراره من قبل البرلمان.

ومن جانبها، أبرزت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية أن الاستخلاصات التى ستنتهى زيارة الوفد المصرى إلى إيطاليا إليها من شأنها أن تسهم فى بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى تعكف اللجنة الوطنية على إعدادها لعامى 2016/2018 خاصة مسألة إنشاء وتفعيل آلية الإحالة الوطنية المعنية بالعودة الطوعية للأطفال غير المصحوبين.

وأكد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى القاهرة، عمرو طه، أن هذه الزيارة من شأنها أن تساعد القائمين على إعداد الاستراتيجية فى رسم أولوياتها بما يضمن حماية كافة المهاجرين وخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو من منهم عرضة لخطر الهجرة غير الشرعية، بما يتفق والقانون المصرى ذى الصلة.

يذكر أن علاقة تعاون بناءة ربطت بين اللجنة الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة منذ إنشاء الأولى بقرار رئاسة مجلس الوزراء فى عام 2014، حيث تعد اللجنة الوطنية نقطة الاتصال الحكومية لكل السياسات والجهود المعنية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتضم اللجنة فى عضويتها 18 وزارة وهيئة حكومية فضلا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

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