ولى ولى العهد السعودى يلتقى رؤساء الأركان فى دول التحالف الإسلامى العسكرى

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى الرياض بالسعودية اليوم، مع رؤساء الأركان فى الدول المشاركة بالتحالف الإسلامى العسكرى، كلا على حده، وذلك بمناسبة عقد اجتماعهم الأول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال اللقاءات التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الاستراتيجية بين الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتصدى له.

وكان الاجتماع الأول لرؤساء أركان دول التحالف قد انطلق اليوم بالرياض لبحث موجهة الإرهاب والتصدى له، ويشارك فى الإجتماع الفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.

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