لجنة «مكافحة الهجرة الشرعية» تجري زيارة ميدانية إلى إيطاليا‎

أجرى عشرة مسؤولون رفيعو المستوى، من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، زيارة ميدانية إلى إيطاليا للوقوف على أفضل الممارسات في مجال حماية المهاجرين المستضعفين وبصفة خاصة الأطفال غير المصحوبين.

استهدفت الزيارة الميدانية النظر في سبل تفعيل مشروع القانون المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي صاغته اللجنة الوطنية، وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدمت لها دعمًا فنيًا لها خلال إعداده، يذكر أن مشروع القانون قد اعتمده مؤخرا مجلس الوزراء وقام مجلس الدولة بمراجعته، وينتظر إقراره من قبل البرلمان.

أبرزت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية أن الاستخلاصات التي ستنتهي زيارة الوفد المصري إلى إيطاليا إليها من شأنها أن تسهم في بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعكف اللجنة الوطنية على إعدادها لعامي 2016/2018، خاصة مسألة إنشاء وتفعيل آلية الإحالة الوطنية المعنية بالعودة الطوعية للأطفال غير المصحوبين.

هذا، وقد أكد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة، السيد عمرو طه، أن هذه الزيارة من شأنها أن تساعد القائمين على إعداد الاستراتيجية في رسم أولوياتها بما يضمن حماية كافة المهاجرين وخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو من منهم عرضة لخطر الهجرة غير الشرعية، بما يتفق والقانون المصري ذي الصلة.

يذكر أن علاقة تعاون بناءة ربطت بين اللجنة الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة منذ إنشاء الأولى بقرار رئاسة مجلس الوزراء في عام 2014، حيث تعد اللجنة الوطنية نقطة الاتصال الحكومية لكافة السياسات والجهود المعنية بمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية الشرعية، تضم اللجنة في عضويتها 18 وزارة وهيئة حكومية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.