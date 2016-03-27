هليل والكفراوي والعامري لـ في الجول: موقفنا ثابت.. نرفض التعيين

جدد الثلاثي محمد جمال هليل وإبراهيم الكفراوي وهشام العامري رفض مبدأ قبول التعيين في مجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاءت تصريحات الثلاثي لـFilGoal.com بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن المجلس المنتخب في الأهلي على قرار حله.

وقال إبراهيم الكفراوي لـFilGoal.com: "لن أتحدث عن غيري. رأيي أنا هو أني أحترم أحكام القضاء. ويستمر موقفي الرافض للتعيين".

هذا الأمر كرره محمد جمال هليل، الذي صرح لـFilGoal.com "لن أدخل مجلس إدارة الأهلي بالتعيين أبدا. هذا موقف ثابت".

وكذلك قال هشام العامري.

وكان الثلاثي مع أحمد سعيد وطاهر الشيخ قد رفضوا قرار وزير الدولة للشباب والرياضة بتعيينهم داخل مجلس إدارة الأهلي.

واقتصر مجلس إدارة الأهلي على 6 أعضاء يقودهم محمود طاهر قبلوا مبدأ التعيين.