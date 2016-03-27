رئيس اللجنة الأولمبية لـ في الجول: مصر مهددة بوقف النشاط لو لم يتم حل أزمة اتحاد الكرة بهدوء

قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب إن مصر ستكون مهددة من الفيفا بوقف النشاط الكروي في حال عدم حل أزمة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة "بهدوء".

وقررت محكمة القضاء الإداري حل مجلس إدارة اتحاد الكرةالأحد في القضية المرفوعة من قبل الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد.

وأضاف حطب لـFilGoal.com "في حال تعيين أي فرد في مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيصل فورا إنذارا يحذر من إيقاف النشاط".

وواصل "في حال حدوث ذلك الأمر، سيتكرر ما حدث عندما قرر مجلس الوزراء حل اتحاد الكرة بعد أحداث بورسعيد، وبعدها وصل الإنذار ولكن استقالة مجلس سمير زاهر حينها حلت الأمر".

وعن التشابه بين حل مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة، قال حطب: "الأمر مختلف، لأن اتحاد الكرة له لائحته الخاصة التي تتبع الفيفا بشكل مباشر، ولا يمكن تعيين مجلس أخر للجبلاية".

وأتم "لابد من حل الأزمة بهدوء حتى لا نهدد النشاط الكروي في مصر".