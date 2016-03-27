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تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 23 توك توك لمخالفتها قواعد السير بالجيزة

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تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 23 توك توك لمخالفتها قواعد السير بالجيزة تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 23 توك توك لمخالفتها قواعد السير بالجيزة
كثفت اليوم "الأحد" الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد جميع المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 5302 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات؛ منها تم ضبط 45 مخالفات تجاوز سرعات 1780 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 35 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 23 توك توك مخالفة لقواعد وآداب المرور و17 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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