إحالة عنتيل الشرقية الجديد لـ"الجنح" لتصويره فيديوهات إباحية مع سيدة متزوجة

قررت نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، إحالة عنتيل هربيط فى الشرقية إلى محكمة الجنح، لمحاكمته، لتصويره فيديوهات إباحية مع سيدة متزوجة.

وكان المتهم اعترف أمام محقق النيابة العامة بأبوكبير، برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بأن مقاطع الفيديو الإباحى المتداولة على هواتف عدد كبير من الرجال والشباب بقريته، خاصة به، وأن السيدة المتواجدة بالفيديو كانت على علاقة به، وأنه كان يعطف عليها، وكان يلتقى بها فى منزل يخصه وسط الزراعات بالقرية.

وكانت محكمة أبوكبير، قد قررت إخلاء سبيل المتهم، بكفالة مالية 3000 جنيه على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على القرار، وخاصة بعد أن تقدم الزوج بمحضر ضد المتهم.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد، بإخطار من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، بتلقيه بلاغا من " حاتم ح " ومقيم قرية تابعة لدائرة مركز أبوكبير ، يتهم فيه " عادل أ ع ع " 52 سنة صاحب محل دراجات بخارية ومقيم ذات القرية ، بنشر مقاطع فيديو إباحية له مع زوجة شقيق مقدم البلاغ .

وتمكن رئيس مباحث أبوكبير برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال ،من ضبط صاحب محل الدراجات البخارية .

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بشراء سيارة جديدة وذهب إلى صاحب كافيه نت، لكى ينزل إليه بعض الأغانى على الهاتف، فشاهد صاحب الكافيه الفيديوهات على كارت الميمورى، فقام بتوزيعها داخل القرية ،وعندما علم شقيق الزوجة وشقيق زوجها قاما بتحرير محضر بمركز الشرطة ضد المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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