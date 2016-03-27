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تأجيل دعوى تطالب بوقف وإلغاء تراخيص قناة الفراعين لجلسة 15 مايو المقبل

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تأجيل دعوى تطالب بوقف وإلغاء تراخيص قناة الفراعين لجلسة 15 مايو المقبل تأجيل دعوى تطالب بوقف وإلغاء تراخيص قناة الفراعين لجلسة 15 مايو المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، والتى يطالب فيها بوقف وإلغاء تراخيص قناة الفراعين الفضائية المملوكة لتوفيق عكاشة، مع التفتيش على مصادر تمويلها مع التعويض جراء الاتهامات بالسب والقذف تجاه مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس إدارتها، لجلسة 15 مايو المقبل.

واختصم المدعى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير الإعلام، ووزير الداخلية، حيث أسندت الدعوى اتهامها إلى بيان بثته القناة منسوب لما يسمى بـ"الصحفيين الأحرار" وهو بيان اعتبره المدعى إساءة له وللمؤسسة التى يتولى مجلس إدارتها و"مفبرك".

- القضاء الإدارى يؤيد قرار غلق قناة الفراعين ويرفض طلب "عكاشة" بالتعويض
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